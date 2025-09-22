Gabbia, il Milan sui social: “Uno di noi, che ci guida”

Pianeta Milan
Il Milan, tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, ha postato un video di Matteo Gabbia con la fascia di capitano contro l'Udinese
Matteo Gabbia sembra sempre di più al centro del Milan. In questo inizio di stagione, è sempre partito titolare in tutte le partite, sia in Coppa Italia sia in campionato. Una ragione di ciò è sicuramente la mancanza di alternative. Un'altra ragione è la sua grande professionalità e il suo legame profondo con il club rossonero. Il numero 46, infatti, è cresciuto nel settore giovanile rossonero e da ormai un anno è diventato uno dei leader del gruppo. Durante la disastrosa scorsa stagione, Gabbia - per esempio - si è spesso presentato ai microfoni dei giornalisti dopo le peggiori prestazioni. Ci ha sempre messo la faccia, oltre che il cuore, per il Milan. Questa leadership gli è stata riconosciuta anche dal nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese gli ha affidato la fascia da capitano nell'ultima partita, vinta 0-3 contro l'Udinese. Lui, a fine partita, ha dichiarato che indossare la fascia è stato "un sogno". Oggi, il club rossonero - tramite il proprio profilo Instagram - ha celebrato Matteo Gabbia capitano con un video.

La didascalia recita: "Uno di noi, che ci guida". Ciò, chiaramente, indica il percorso di Gabbia, dal settore giovanile fino alla prima squadra, e, addirittura, fino alla fascia da capitano.

