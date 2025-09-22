Gabbia, il Milan sui social: “Uno di noi, che ci guida”

Matteo Gabbia sembra sempre di più al centro del Milan. In questo inizio di stagione, è sempre partito titolare in tutte le partite, sia in Coppa Italia sia in campionato. Una ragione di ciò è sicuramente la mancanza di alternative. Un'altra ragione è la sua grande professionalità e il suo legame profondo con il club rossonero. Il numero 46, infatti, è cresciuto nel settore giovanile rossonero e da ormai un anno è diventato uno dei leader del gruppo. Durante la disastrosa scorsa stagione, Gabbia - per esempio - si è spesso presentato ai microfoni dei giornalisti dopo le peggiori prestazioni. Ci ha sempre messo la faccia, oltre che il cuore, per il Milan. Questa leadership gli è stata riconosciuta anche dal nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese gli ha affidato la fascia da capitano nell'ultima partita, vinta 0-3 contro l'Udinese. Lui, a fine partita, ha dichiarato che indossare la fascia è stato "un sogno". Oggi, il club rossonero - tramite il proprio profilo Instagram - ha celebrato Matteo Gabbia capitano con un video.