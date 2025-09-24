Il Milan vince nuovamente a San Siro, nella serata di ieri, infatti, alla Scala del Calcio è andata in scena Milan-Lecce, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia, vinta con un netto 3-0 dai rossoneri di Massimiliano Allegri, che non era seduto in panchina a causa della squalifica che aveva rimediato con la Juventus. I marcatori? Santiago Gimenez, che si è finalmente sbloccato, il nuovo Christopher Nkunku e il solito Christian Pulisic.
Milan-Lecce, l’esordio di Odogu: “Grazie signore per l’esordio in questo grande club!”
Ieri sera è andato in scena Milan-Lecce, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia: Odogu festeggia l'esordio sui social
Milan, Odogu festeggia l'esordio sui social: il post—
Oltre ad aver conquistato il passaggio del turno accedendo agli ottavi di finale, dove il Milan si scontrerà con la Lazio di Maurizio Sarri allo Stadio Olimpico di Roma, è stata anche la notte degli esordi. Ieri sera, infatti, il giovane difensore David Odogu ha fatto il suo esordio con il Milan, subentrando al posto di Pavlovic al 79esimo minuto. Con un post sul proprio profilo social, Odogu ha voluto festeggiare questo traguardo scrivendo: “Grazie Signore. Esordio in questo grande club: il Milan”
