Milan-Lecce, l’esordio di Odogu: “Grazie signore per l’esordio in questo grande club!”

Il Milan vince nuovamente a San Siro, nella serata di ieri, infatti, alla Scala del Calcio è andata in scena Milan-Lecce, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia, vinta con un netto 3-0 dai rossoneri di Massimiliano Allegri, che non era seduto in panchina a causa della squalifica che aveva rimediato con la Juventus. I marcatori? Santiago Gimenez, che si è finalmente sbloccato, il nuovo Christopher Nkunku e il solito Christian Pulisic.