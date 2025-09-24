Milan-Lecce, Bartesaghi sui social: “Contento della prestazione!”

Milan-Lecce è stata un vero e proprio spettacolo. L'osservato speciale era Davide Bartesaghi, che ha festeggiato l'assist sui social: il post

Alessia Scataglini 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 22:22)

La partita contro il Lecce in Coppa Italia, vinta dai rossoneri per 3-o, non ha regalato soltanto il passaggio agli ottavi di finale, dove il Milan sfiderà la Lazio di Maurizio Sarri, ma ci ha fornito anche delle ottime prestazioni individuali. Oltre agli autori dei vari gol, ovvero Gimenez, Nkunku e il solito Pulisic, un altro rossonero che ha brillato in modo molto particolare è stato il giovane Davide Bartesaghi. Il difensore ha fornito uno splendido assist che ha poi portato al gol di Santiago Gimenez, soprannominato 'El Bebote'.

Milan-Lecce, Bartesaghi festeggia sui social — Bartesaghi, cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha voluto festeggiare sul suo profilo Instagram dopo la partita vinta: "Contento del passaggio del turno e della prestazione di squadra. Al prossimo round". Non sono mancati i commenti dei propri compagni di squadra. Leo, sotto al post del giovane, ha voluto far sentire la sua vicinanza: "Così ti voglio"