Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan-Lecce, Bartesaghi sui social: “Contento della prestazione!”

SOCIAL

Milan-Lecce, Bartesaghi sui social: “Contento della prestazione!”

Milan-Lecce, Bartesaghi: 'Siamo solo all'inizio, fatto una grande gara'
Milan-Lecce è stata un vero e proprio spettacolo. L'osservato speciale era Davide Bartesaghi, che ha festeggiato l'assist sui social: il post
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La partita contro il Lecce in Coppa Italia, vinta dai rossoneri per 3-o, non ha regalato soltanto il passaggio agli ottavi di finale, dove il Milan sfiderà la Lazio di Maurizio Sarri, ma ci ha fornito anche delle ottime prestazioni individuali. Oltre agli autori dei vari gol, ovvero Gimenez, Nkunku e il solito Pulisic, un altro rossonero che ha brillato in modo molto particolare è stato il giovane Davide Bartesaghi. Il difensore ha fornito uno splendido assist che ha poi portato al gol di Santiago Gimenez, soprannominato 'El Bebote'.

Milan-Lecce, Bartesaghi festeggia sui social

—  

Bartesaghi, cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha voluto festeggiare sul suo profilo Instagram dopo la partita vinta: "Contento del passaggio del turno e della prestazione di squadra. Al prossimo round". Non sono mancati i commenti dei propri compagni di squadra. Leo, sotto al post del giovane, ha voluto far sentire la sua vicinanza: "Così ti voglio"

Leggi anche
Milan, Maignan vuole il ritorno della Curva Sud: la storia sui social
Milan-Lecce, Gimenez festeggia il gol sui social: il post

© RIPRODUZIONE RISERVATA