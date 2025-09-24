Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, quando tornerà Jashari? Tutto quello che c’è da sapere

ULTIME MILAN NEWS

Milan, quando tornerà Jashari? Tutto quello che c’è da sapere

Milan, Jashari: 'Brutto perdere così, ma può svegliarci. Vogliamo ...'
Qualità, la parola più idonea per descrivere l'attuale centrocampo del Milan in questa stagione. Ma quando tornerà Jashari? I tempi...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Qualità, la parola più idonea per descrivere l'attuale centrocampo del Milan in questa stagione. Grazie ai nuovi arrivi, il reparto centrale del Milan sta attendendo dei risultati davvero ottimi. Mentre Luka Modric, Adrien Rabiot e compagni continuano a stupire, il Milan rimane in attesa di Ardon Jashari.

Milan, quando tornerà Jashari? Tutto quello che c'è da sapere

—  

Il giovane svizzero è fermo da ormai 25 giorni a causa di un infortunio subito in allenamento in uno scontro con il messicano Gimenez. Dagli esami strumentali uscì fuori una diagnosi terribile:  frattura composta del perone destro. Il centrocampista svizzero perciò, ha proseguito la riabilitazione con un trattamento conservativo.

LEGGI ANCHE

I tempi di recupero erano, più o meno, intorno ai due/tre mesi. Quindi, seguendo queste tempistiche, il centrocampista svizzero non dovrebbe tornare sul rettangolo verde di gioco prima di novembre. Il giovane si è spostato in Svizzera nei giorni scorsi, dove ha proseguito al meglio le cure e, sec ondo quanto riferito da calciomercato.com, le risposte son state più che positive.

Ieri il giovane si trovava a San Siro, per seguire la sua squadra direttamente dallo stadio e, verrà valutato dallo staff medico del Milan intorno al 15 di Ottobre, subito dopo la sosta delle Nazionali. Attualmente, però, non è possibile prevedere quando effettivamente sarà il suo rientro. Bisogna solo avere pazienza ed aspettare la risposta dei medici, sperando che il giovane possa ritornare presto disponibile per Max Allegri.

LEGGI ANCHE: Milan, occhio al Napoli: Leao in panchina? Buongiorno out, mentre su San Siro…

Intercettato dai microfoni di Sportitalia, ieri lo svizzero ha voluto rassicurare tutti i tifosi sul suo stato di salute: “Come sto? Bene, meglio meglio”.

Leggi anche
Un 2025 da dimenticare per Boniface: dal mancato trasferimento al Milan alla crisi in campo
Milan, occhio al Napoli: Leao in panchina? Buongiorno out, mentre su San Siro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA