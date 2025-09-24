Milan, quando tornerà Jashari? Tutto quello che c’è da sapere

I tempi di recupero erano, più o meno, intorno ai due/tre mesi. Quindi, seguendo queste tempistiche, il centrocampista svizzero non dovrebbe tornare sul rettangolo verde di gioco prima di novembre. Il giovane si è spostato in Svizzera nei giorni scorsi, dove ha proseguito al meglio le cure e, sec ondo quanto riferito da calciomercato.com, le risposte son state più che positive.
Ieri il giovane si trovava a San Siro, per seguire la sua squadra direttamente dallo stadio e, verrà valutato dallo staff medico del Milan intorno al 15 di Ottobre, subito dopo la sosta delle Nazionali. Attualmente, però, non è possibile prevedere quando effettivamente sarà il suo rientro. Bisogna solo avere pazienza ed aspettare la risposta dei medici, sperando che il giovane possa ritornare presto disponibile per Max Allegri.
Intercettato dai microfoni di Sportitalia, ieri lo svizzero ha voluto rassicurare tutti i tifosi sul suo stato di salute: “Come sto? Bene, meglio meglio”.
