Milan-Napoli, Adani: 'Allegri, ecco la sua intuizione su Pulisic. E Leao ...'

Lele Adani, presente alla trasmissione della Rai 'La Nuova Domenica Sportiva', ha parlato di Milan-Napoli: il pensiero su Allegri, Pulisic e Leao

"Il Milan si è fatto bastare delle grandissime giocate nel primo tempo e la resistenza nella seconda parte". Questo il pensiero di Lele Adani , presente alla trasmissione della Rai 'La Nuova Domenica Sportiva', su Milan-Napoli 2-1 : "Se parliamo di leadership o nella capacità di determinare, allora l’ha vinta così il Milan perché l’intuizione di Allegri , nel cambiare il sistema di gioco dei rossoneri, è mettere Pulisic come 10 ".

Milan, Adani su Allegri, Pulisic e Leao

Questa la mossa con il quale il Milan ha vinto contro il Napoli? "Nelle sue precedente esperienze giocava da 7, nel Milan di Allegri è in una posizione dove determina. C’è Modric come 8 perché governa il gioco. L’americano ha avuto in spogliatoio giocatori come Giroud o Ibra, ma ora tocca a lui".