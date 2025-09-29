Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Adani: “Ecco l’intuizione di Allegri su Pulisic. Leao è chiamato a rispondere”

MILAN-NAPOLI

Adani: “Ecco l’intuizione di Allegri su Pulisic. Leao è chiamato a rispondere”

Milan-Napoli, Adani: 'Allegri, ecco la sua intuizione su Pulisic. E Leao ...'
Lele Adani, presente alla trasmissione della Rai 'La Nuova Domenica Sportiva', ha parlato di Milan-Napoli: il pensiero su Allegri, Pulisic e Leao
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Il Milan si è fatto bastare delle grandissime giocate nel primo tempo e la resistenza nella seconda parte". Questo il pensiero di Lele Adani, presente alla trasmissione della Rai 'La Nuova Domenica Sportiva', su Milan-Napoli 2-1: "Se parliamo di leadership o nella capacità di determinare, allora l’ha vinta così il Milan perché l’intuizione di Allegri, nel cambiare il sistema di gioco dei rossoneri, è mettere Pulisic come 10".

Milan, Adani su Allegri, Pulisic e Leao

—  

Questa la mossa con il quale il Milan ha vinto contro il Napoli? "Nelle sue precedente esperienze giocava da 7, nel Milan di Allegri è in una posizione dove determina. C’è Modric come 8 perché governa il gioco. L’americano ha avuto in spogliatoio giocatori come Giroud o Ibra, ma ora tocca a lui".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pulisic detta legge: è il migliore giocatore in Serie A. Ecco le chiavi del suo gioco>>>

E infine il parere di Adani sul Leao: "Adesso è chiamato a rispondere, è colui che fa giocare la squadra, non quello che deve giocare a 50 metri dalla porta".

Leggi anche
Panucci: “Modric testa superiore a tutti”. Ecco perché Allegri ha...
Ventura: “Milan, ci voleva Allegri!”. Poi esprime un desiderio: “Lo vorrei al...

© RIPRODUZIONE RISERVATA