Pulisic, in questa stagione, è partito alla grande: 6 gol e 2 assist in 7 partite disputate tra campionato e Coppa Italia, in 345' totali disputati. Di fatto, contribuisce ad una rete del suo Milan ogni 43'. Fantastico. «Partita incredibile - ha spiegato 'Capitan America' dopo Milan-Napoli 2-1 -. Il sacrificio che abbiamo messo in campo oggi è stato incredibile. Come abbiamo difeso, soprattutto dopo l'espulsione. Top, top, top».