Milan-Napoli, Modric e De Bruyne? Sì, ma Pulisic brilla di più: gol e assist per Capitan America

Christian Pulisic, attaccante del Milan, è stato decisivo nel big match contro il Napoli con un assist per la rete di Alexis Saelemaekers e successivamente segnando il raddoppio: è meglio di tutti in Serie A, anche di Lautaro Martínez (Inter)
Milan-Napoli era stata presentata, nei giorni precedenti il big match della 5^ giornata della Serie A 2025-2026, come la sfida a distanza tra Luka Modric e Kevin De Bruyne, campioni arrivati in estate rispettivamente in rossonero dal Real Madrid e in azzurro dal Manchester City per cercare di alzare il tasso tecnico del Milan di Massimiliano Allegri e del Napoli di Antonio Conte.

Milan-Napoli 2-1, Pulisic ha dato spettacolo in campo

Ieri Modric ha disputato una grande partita, mentre De Bruyne - pur non incantando - è andato a segno su calcio di rigore. La stella, che, però, ha brillato maggiormente sul palcoscenico di 'San Siro', nel 2-1 del Milan su Napoli, come evidenziato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è stata quella di Christian Pulisic. Prima un assist spettacolare al 3' per Alexis Saelemaekers, poi gol al 31' per suggellare i tre punti dei rossoneri: ovvio migliore in campo secondo tutti.

Pulisic, in questa stagione, è partito alla grande: 6 gol e 2 assist in 7 partite disputate tra campionato e Coppa Italia, in 345' totali disputati. Di fatto, contribuisce ad una rete del suo Milan ogni 43'. Fantastico. «Partita incredibile - ha spiegato 'Capitan America' dopo Milan-Napoli 2-1 -. Il sacrificio che abbiamo messo in campo oggi è stato incredibile. Come abbiamo difeso, soprattutto dopo l'espulsione. Top, top, top».

Da quando gioca in Serie A, tra gol e assist ha fatto meglio di tutti

Pulisic, in questo 'magic moment' suo e della squadra, ha voluto dare tanti meriti all'allenatore Allegri «Anche il mister riesce a tirare fuori il meglio da ognuno di noi: chi gioca dall'inizio e chi entra a gara in corso riesce sempre a tirare fuori il massimo». Pulisic, ha chiosato il 'CorSport', è meglio di tutti da quando - stagione 2023-2024 - gioca in Serie A: 46 partecipazioni totali a reti tra gol e assist nel solo campionato, una in più del tanto acclamato Lautaro Martínez (Inter).

