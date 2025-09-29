Pulisic, in questa stagione, è partito alla grande: 6 gol e 2 assist in 7 partite disputate tra campionato e Coppa Italia, in 345' totali disputati. Di fatto, contribuisce ad una rete del suo Milan ogni 43'. Fantastico. «Partita incredibile - ha spiegato 'Capitan America' dopo Milan-Napoli 2-1 -. Il sacrificio che abbiamo messo in campo oggi è stato incredibile. Come abbiamo difeso, soprattutto dopo l'espulsione. Top, top, top».
Da quando gioca in Serie A, tra gol e assist ha fatto meglio di tutti—
Pulisic, in questo 'magic moment' suo e della squadra, ha voluto dare tanti meriti all'allenatore Allegri «Anche il mister riesce a tirare fuori il meglio da ognuno di noi: chi gioca dall'inizio e chi entra a gara in corso riesce sempre a tirare fuori il massimo». Pulisic, ha chiosato il 'CorSport', è meglio di tutti da quando - stagione 2023-2024 - gioca in Serie A: 46 partecipazioni totali a reti tra gol e assist nel solo campionato, una in più del tanto acclamato Lautaro Martínez (Inter).
