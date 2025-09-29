Milan, Camarda parla l'ex allenatore: 'Lecce ottima piazza, ma bisogna ...'

Pianeta Milan
L’ex allenatore di Camarda: “Faceva la differenza. Lecce ottima piazza, ma bisogna …”

L'allenatore di Francesco Camarda all'Afforese ovvero Massimo D'Amaro ha parlato del talento del Milan dopo il suo gol con il Lecce. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
"Francesco è stato il bambino più forte che ho avuto", parla così l'allenatore di Francesco Camarda all'Afforese ovvero Massimo D'Amaro. "Bisognava frenarlo per permettere a tutti di giocare", queste le sue parole a Tuttomercatoweb.

L'ex allenatore di Camarda: "Il Milan ci ha creduto. Ora deve crescere". Ecco di cosa ha bisogna

Su Francesco Camarda c'erano gli occhi anche dell'Inter? D'Amaro racconta: "Diverse squadre l'avevano monitorato ai tempi, ma quella che prima ci ha creduto, grazie anche a Giovanni Vallelonga, fu proprio il Milan. Ricordo la prima volta che andammo al Vismara a fare un allenamento insieme ad altri ragazzi che arrivavano da tutta la Lombardia: anche in quel caso Camarda fece la differenza".

Come ne pensa della gestione del Milan: "Sono scelte difficili: è chiaro che ripetere un'altra stagione come la precedente, dove lo spazio che gli è stato dato è stato pochissimo, sia in Serie A sia con il Milan Futuro, non giovava a nessuno. Francesco ha la sua età e deve crescere: va aspettato. Lecce è un'ottima piazza, però bisogna farlo giocare e dargli tanto minutaggio. Sennò non sarebbe convenuto tenerlo al Milan?".

