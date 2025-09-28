Francesco Camarda ha dedicato ad Alessandro Florenzi il suo primo gol in Serie A. I due sono legati da un bel rapporto dai tempi del Milan

Oggi è stata una giornata molto speciale per Francesco Camarda, una di quelle che difficilmente si dimenticano. L'attaccante classe 2008 - in prestito dal Milan, nel cui settore giovanile è cresciuto - ha segnato il suo primo gol in Serie A. E che gol! Ha segnato la rete del 2-2, decisiva per il pareggio del suo Lecce contro il Bologna. Il gol è arrivato all'ultimo minuto, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Berisha.