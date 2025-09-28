La frase postata recita: "Tutto arriva nel momento giusto. Ti voglio bene testone". Parole cariche d'affetto da parte di Florenzi per Camarda. Il rapporto tra loro è bellissimo, come testimoniato da quest'immagine.
SOCIAL
Oggi è stata una giornata molto speciale per Francesco Camarda, una di quelle che difficilmente si dimenticano. L'attaccante classe 2008 - in prestito dal Milan, nel cui settore giovanile è cresciuto - ha segnato il suo primo gol in Serie A. E che gol! Ha segnato la rete del 2-2, decisiva per il pareggio del suo Lecce contro il Bologna. Il gol è arrivato all'ultimo minuto, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Berisha.
Camarda, nel post-partita, ha dedicato questo suo primo gol nella massima serie a un suo ex compagno al Milan, Alessandro Florenzi. Al termine del match i due si sono sentiti in videochiamata. Tramite una storia su Instagram, Florenzi ha voluto dedicare un pensiero simpatico al giovanissimo ex compagno.
La frase postata recita: "Tutto arriva nel momento giusto. Ti voglio bene testone". Parole cariche d'affetto da parte di Florenzi per Camarda. Il rapporto tra loro è bellissimo, come testimoniato da quest'immagine.
