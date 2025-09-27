Milan-Napoli, Ravezzani osserva: 'Le uniche squadre che in Serie A ...'

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha parlato in vista di Milan-Napoli facendo un'analisi sulle panchine della Serie A. Ecco il suo pensiero
Il Milan si prepara per incontrare il Napoli di Antonio Conte. Una sfida anche tra i due allenatori, con Allegri dalla parte dei rossoneri. I due sono i tecnici più esperti e vincenti in questa Serie A. Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha parlato proprio dell'esperienza degli allenatori in un suo post sul social X. Ecco il suo pensiero.
"Milan e Napoli sono le uniche due squadre in Serie A con allenatori che hanno vinto Scudetti". Ravezzani si riferisce al fatto che Allegri e Conte abbiamo vinto più Scudetti, visto che in Serie A ci sono anche Sarri e Pioli che hanno vinto un solo Scudetto a testa. Ravezzani continua: "Tutte le altre si sono affidate o a soluzioni di basso profilo o a Gasperini che però non ha mai vinto un campionato".