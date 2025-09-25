Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan sui social, Rabiot invita a mantenere la calma: “Seguire il piano”

SOCIAL

Milan sui social, Rabiot invita a mantenere la calma: “Seguire il piano”

Milan, un Rabiot magistrale nelle prime due. Con Modric totale sintonia a metà campo
Da quando è arrivato, non ha fatto altro che incantare tutti i tifosi rossoneri. Il post social di Rabiot dopo Milan-Lecce
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Da quando è arrivato, non ha fatto altro che incantare tutti i tifosi rossoneri. Nella partita di Coppa Italia, valida per i sedicesimi, contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, Adrien Rabiot si è messo nuovamente in mostra con una prestazione molto positiva. Il centrocampista francese, alla terza partita da titolare, oltre che a giganteggiare a centrocampo, è andato anche molto vicino al gol più e più volte: il francese, infatti, ha prima colpito la traversa, poi Fruchtl.

LEGGI ANCHE: I dubbi sul 'Bebote' spingono il Milan sul mercato: può scaldarsi questa pista >>>

Milan, Rabiot e il messaggio ai tifosi rossoneri

—  

Sul proprio profilo social, Rabiot ha voluto lanciare un messaggio sia alla squadra che a tutti i tifosi del Milan. Sotto al proprio post il centrocampista francese ha scritto una semplice didascalia: Stare calmi e seguire il piano". Un invito a rimanere con i piedi per terra, nonostante l'ottimo avviso di stagione. Il campionato è ancora lungo, non ci resta che rimanere seduti e goderci lo spettacolo, aspettando con ansia il 24 maggio.

Leggi anche
Milan, Maignan vuole il ritorno della Curva Sud: la storia sui social
Milan-Lecce, Bartesaghi sui social: “Contento della prestazione!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA