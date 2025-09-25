Milan sui social, Rabiot invita a mantenere la calma: “Seguire il piano”

Da quando è arrivato, non ha fatto altro che incantare tutti i tifosi rossoneri. Il post social di Rabiot dopo Milan-Lecce

Da quando è arrivato, non ha fatto altro che incantare tutti i tifosi rossoneri. Nella partita di Coppa Italia, valida per i sedicesimi, contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, Adrien Rabiot si è messo nuovamente in mostra con una prestazione molto positiva. Il centrocampista francese, alla terza partita da titolare, oltre che a giganteggiare a centrocampo, è andato anche molto vicino al gol più e più volte: il francese, infatti, ha prima colpito la traversa, poi Fruchtl.