Olivier Giroud continua a essere decisivo . Mancano pochi giorni al suo 39esimo compleanno (li compirà il prossimo 30 settembre), eppure l'ex attaccante del Milan continua a essere un bomber implacabile. Lo ha compreso a proprie spese ieri il Brann , primo avversario del Lille in Europa League . Il francese ha segnato il 2-1, decisivo per la vittoria finale dei suoi. Con questa rete Giroud è diventato il terzo marcatore più anziano a segnare in Europa League da quando esiste la competizione.

Proprio quando la sua carriera sembrava avviarsi tranquillamente verso la conclusione (l'anno scorso ha giocato in MLS), Giroud ha deciso di tornare nel vecchio continente, nel calcio che conta. Al denaro e alla comodità, ha scelto la competizione, la sfida. Questi primi mesi di ritorno in Francia, con la maglia del Lille, sembrano dargli ragione. Ecco il video del gol siglato ieri sera. Lo ha pubblicato il profilo ufficiale X dell'Europa League.