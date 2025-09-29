Milan-Napoli, Allegri: segnali di squadra vera. Vittoria con gli attributi

Milan-Napoli 2-1, il Diavolo continua la sua marcia vincente dopo il primo KO stagionale contro la Cremonese: per i rossoneri sono 4 vittorie di fila in Serie A con un solo gol subito (su rigore). Se contiamo anche la Coppa Italia salgono a 6 le vittorie in 7 partite con 14 gol segnati e solo 3 subiti. Un cambio di rotta pazzesco rispetto ai limiti difensivi visti durante la scorsa stagione e il merito non può che essere di Massimiliano Allegri. L'impatto dell'allenatore rossonero è innegabile. Ecco le pagelle del tecnico dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA