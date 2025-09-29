Ma quale catenaccio e dominio napoletano? Analisi Milan-Napoli 2-1

Due attributi giganti, ma anche una preparazione tattica di livello in Milan-Napoli 2-1 per la squadra rossonera. Ancora una volta Massimiliano Allegri ha dimostrato di che pasta è fatto. Eppure molti parlano di dominio partenopeo nel primo tempo, cosa inesistente. I rossoneri hanno concesso pochissimo e, anzi, hanno spesso trovato le uscite proprio come volevano. Nel video qui sotto, l'analisi tattica del nostro match analyst, Mattia Pellé, ci permette di capire esattamente questo dettaglio. Per esempio, il primo gol non è una ripartenza: è una costruzione dal basso. Studiata e provata. Guarda il video qui sotto e lascia il tuo mi piace, iscriviti e attiva la campanella! Ricordati anche di dirci la tua nei commenti!