Il calciomercato estivo ha portato una rivoluzione in casa Milan. I dirigenti rossoneri hanno completato moltissime operazioni di mercato, soprattutto in uscita. Tra queste, si ricorda la cessione di Samuel Chukwueze. L'ala destra è sbarcata in Premier League: ora indossa la maglia del Fulham. La formula del trasferimento è la seguente: prestito con opzione d'acquisto in favore degli inglesi. Le prestazioni del giocatore durante l'anno, dunque, risulteranno decisive per capire se Chukwueze tornerà alla base oppure se rimarrà in Inghilterra. Intanto, il nigeriano ha appena esordito nel massimo campionato inglese, uno tra i più prestigiosi al mondo.