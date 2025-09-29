L'ex ala destra del Milan Samuel Chukwueze ha esordito oggi pomeriggio in Premier League: 10 minuti in campo in Aston Villa-Fulham 3-1
Il calciomercato estivo ha portato una rivoluzione in casa Milan. I dirigenti rossoneri hanno completato moltissime operazioni di mercato, soprattutto in uscita. Tra queste, si ricorda la cessione di Samuel Chukwueze. L'ala destra è sbarcata in Premier League: ora indossa la maglia del Fulham. La formula del trasferimento è la seguente: prestito con opzione d'acquisto in favore degli inglesi. Le prestazioni del giocatore durante l'anno, dunque, risulteranno decisive per capire se Chukwueze tornerà alla base oppure se rimarrà in Inghilterra. Intanto, il nigeriano ha appena esordito nel massimo campionato inglese, uno tra i più prestigiosi al mondo.
Aston Villa-Fulham 3-1: 10 minuti in campo per Chukwueze
—
Nel pomeriggio di ieri è andata in scena al Villa Park Aston Villa-Fulham. I 'Villains', favoriti alla viglia del match, hanno avuto la meglio: 3-1 per gli uomini di Unai Emery. Con questa sconfitta i 'Cottagers' rimangono a quota 8 punti, posizionati a metà della classifica.