Milan-Napoli ha visto il ritorno in campo di Rafael Leao dopo più di un mese di assenza. Un'ottima notizia per il club rossonero, insieme a quella della vittoria e della vetta della classifica conquistata. Il portoghese è entrato al posto di Gimenez al 69'. È dunque rimasto in campo per più di mezz'ora. Ora si pone un dubbio (probabilmente un bel dubbio, penserà Allegri). Chi giocherà in attacco d'ora in poi, dando per assodato che Pulisic ha garantita una maglia da titolare? E se Leao giocherà, come riuscirà a integrarsi nei meccanismi di questo 3-5-2 ormai rodato? Ciro Ferrara, nel post-partita di 'DAZN', ha commentato questa situazione.