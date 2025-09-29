Milan-Napoli ha visto il ritorno in campo di Rafael Leao dopo più di un mese di assenza. Un'ottima notizia per il club rossonero, insieme a quella della vittoria e della vetta della classifica conquistata. Il portoghese è entrato al posto di Gimenez al 69'. È dunque rimasto in campo per più di mezz'ora. Ora si pone un dubbio (probabilmente un bel dubbio, penserà Allegri). Chi giocherà in attacco d'ora in poi, dando per assodato che Pulisic ha garantita una maglia da titolare? E se Leao giocherà, come riuscirà a integrarsi nei meccanismi di questo 3-5-2 ormai rodato? Ciro Ferrara, nel post-partita di 'DAZN', ha commentato questa situazione.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ferrara: “Leao? Tutti sono utili e nessuno è insostituibile, la classifica lo dimostra”
ULTIME MILAN NEWS
Ferrara: “Leao? Tutti sono utili e nessuno è insostituibile, la classifica lo dimostra”
Dagli studi di 'DAZN', nel post-partita di Milan-Napoli, Ciro Ferrara ha parlato del reinserimento di Leao in squadra dopo l'infortunio. Il portoghese è tornato in campo proprio ieri, disputando la mezz'ora finale del match
Milan-Napoli, Ferrara su Leao—
LEGGI ANCHE: Allegri, questo Milan è a sua immagine e somiglianza: vittoria con gli attributi con un 'ma'>>>
Le parole di Ciro Ferrara: "Tutti sono sostituibili. Quello che voglio dire è che nessuno è indispensabile. La cosa più importante è riuscire a creare quell'unione all'interno del gruppo che ti possa far rendere al meglio. Certo, Leao è un giocatore straordinario però anche senza di lui sono arrivati i risultati".
© RIPRODUZIONE RISERVATA