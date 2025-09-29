Beppe Bergomi a 'Sky Calcio Club' ha elogiato Christian Pulisic nel post-partita di Milan-Napoli, in cui è stato assoluto protagonista con un assist straordinario e un gol

Redazione PM 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 19:32)

La vittoria di ieri sera del Milan contro il Napoli è stata una vittoria di squadra, da grande squadra. Gli uomini di Allegri hanno dimostrato di essere un gruppo affiatato e unito, pronto a combattere per raggiungere l'obiettivo. Resistere contro i campioni d'Italia in carica per più di 30 minuti in inferiorità numerica è stata una dimostrazione di forza. Se, invece, si dovesse trovare un singolo che ha spiccato nel ruolo di protagonista, difficilmente non si potrebbe citare Christian Pulisic. Con un assist straordinario e un gol ha messo la partita sui binari giusti per i rossoneri, prendendosi la scena. A 'Sky Calcio Club', nel post-partita, Beppe Bergomi ha commentato e analizzato la prestazione dello statunitense. Poi, più in generale, ha esaltato le sue doti e la sua continuità di rendimento in questi anni di Milan.