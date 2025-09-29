Beppe Bergomi a 'Sky Calcio Club' ha elogiato Christian Pulisic nel post-partita di Milan-Napoli, in cui è stato assoluto protagonista con un assist straordinario e un gol
La vittoria di ieri sera del Milan contro il Napoli è stata una vittoria di squadra, da grande squadra. Gli uomini di Allegri hanno dimostrato di essere un gruppo affiatato e unito, pronto a combattere per raggiungere l'obiettivo. Resistere contro i campioni d'Italia in carica per più di 30 minuti in inferiorità numerica è stata una dimostrazione di forza. Se, invece, si dovesse trovare un singolo che ha spiccato nel ruolo di protagonista, difficilmente non si potrebbe citare Christian Pulisic. Con un assist straordinario e un gol ha messo la partita sui binari giusti per i rossoneri, prendendosi la scena. A 'Sky Calcio Club', nel post-partita, Beppe Bergomi ha commentato e analizzato la prestazione dello statunitense. Poi, più in generale, ha esaltato le sue doti e la sua continuità di rendimento in questi anni di Milan.
Milan-Napoli, Bergomi su Pulisic
Le parole di Bergomi: "Liberato dalla fascia destra, io dico questo, e messo invece in una zona di campo dove può muoversi dove vuole e quindi può venire a galleggiare tra centrocampo e attacco, prendere palla. E poi quando ti attacca in velocità fa male, soprattutto quando parte da sinistra. Non ha mai potuto giocare in quel ruolo perché il Milan in passato lì aveva Leao e quindi lui doveva andare da altre parti. Ma anche in questi anni dove il Milan ha fatto difficoltà, è sempre stato capocannoniere. È sempre stato quello che ha fatto più assist".