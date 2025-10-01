Pianeta Milan
Juventus-Milan, Leao alza i giri del motore. Titolare allo ‘Stadium’? La sua speranza e cosa filtra

Juventus-Milan, Leao scalpita per tornare titolare: ci riuscirà? La sensazione odierna
Domenica 5 ottobre alle ore 20:45 ci sarà Juventus-Milan all'Allianz Stadium (6^ giornata della Serie A 2025-2026) e Rafael Leao, attaccante rossonero rientrato domenica dall'infortunio al polpaccio, vorrebbe avere la chance di partire dall'inizio
Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 5 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino con Rafael Leao titolare? Questo è il tema di cui ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Leao è tornato in campo, 39 giorni dopo la lesione al soleo del polpaccio rimediata il 17 agosto in Milan-Bari 2-0 di Coppa Italia, negli ultimi 21' più recupero di Milan-Napoli dell'ultima domenica di campionato.

Juventus-Milan, Leao titolare allo 'Stadium'? Lui ci spera

Chiaramente, la condizione atletica è quella che è. Anzi, come confessato dall'allenatore Massimiliano Allegri, il portoghese ha disputato anche più minuti di quanti ne aveva effettivamente nelle gambe. L'obiettivo di Leao, ora, è quello di presentarsi a Juventus-Milan in condizioni migliori. In questi giorni, nel centro sportivo rossonero di Milanello, si allenerà duro per ritornare il prima possibile agli antichi splendori.

E, perché no, insidiare il posto di Santiago Giménez al fianco di Christian Pulisic nel 3-5-2 dei rossoneri per la trasferta in casa della 'Vecchia Signora'. Leao spera di partire titolare, ovviamente: sulla carta, è lui il complemento dello statunitense nella coppia d'attacco. Ma il suo compito, ora, è quello di presentarsi alla sfida contro i bianconeri di Igor Tudor con più energia e minutaggio a disposizione.

Allegri è uno che sa gestire tempi e modi di inserimento in formazione

Poi, starà all'allenatore Allegri decidere se e come utilizzarlo. Il tecnico livornese, ha chiosato il 'CorSport', è uno che sa gestire perfettamente tempi e modi d'inserimento in formazione. È possibile, dunque, che contro la Juventus il titolare sia ancora Giménez, con Leao pronto a entrare a gara in corso.

