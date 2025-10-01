E, perché no, insidiare il posto di Santiago Giménez al fianco di Christian Pulisic nel 3-5-2 dei rossoneri per la trasferta in casa della 'Vecchia Signora'. Leao spera di partire titolare, ovviamente: sulla carta, è lui il complemento dello statunitense nella coppia d'attacco. Ma il suo compito, ora, è quello di presentarsi alla sfida contro i bianconeri di Igor Tudor con più energia e minutaggio a disposizione.

Poi, starà all'allenatore Allegri decidere se e come utilizzarlo. Il tecnico livornese, ha chiosato il 'CorSport', è uno che sa gestire perfettamente tempi e modi d'inserimento in formazione. È possibile, dunque, che contro la Juventus il titolare sia ancora Giménez, con Leao pronto a entrare a gara in corso.