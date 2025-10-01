Pianeta Milan
Modric, numeri fantastici dopo un mese di Milan. Dati possibili grazie a queste buone abitudini

Milan, infinito Modric: a 40 anni offre qualità e corsa. Poi una curiosità tutta social
Luka Modric, fuoriclasse classe 1985 del Milan, non sembra risentire degli effetti dell'età: è già un giocatore dominante nella squadra di Massimiliano Allegri (parlano i numeri) e nel campionato italiano. Ma forse non sapevate che ...
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Luka Modric, centrocampista del Milan che, nonostante i suoi 40 anni appena compiuti, sta facendo le fortune della squadra rossonera in questa stagione. I numeri lo testimoniano: il fuoriclasse croato, Pallone d'Oro 2018, è veramente senza tempo.

In Milan-Napoli, ha riferito la 'rosea', sono stati lui e il 30enne Adrien Rabiot ad aver corso di più: 11,319 chilometri il francese, 11,094 il numero 14 rossonero. Ma ci sono altri dati 'da gigante' del Diavolo: nelle prime 5 giornate di Serie A, Modric è primo per passaggi riusciti (300), passaggi riusciti nella metà avversaria (169), intercetti (10), palloni recuperati (31) e filtranti (46).

Fin qui ha giocato praticamente sempre nel Milan di Allegri in campionato, mentre, in Coppa Italia, ha giocato 24' nella prima gara contro il Bari e ha saltato quella contro il Lecce. La sua media, complessiva, è di 64' giocati per partita. Più di quanto aveva fatto nell'ultima annata con la maglia del Real Madrid.

Tutti quanti hanno visto il video dell'esultanza contro il Napoli

Come è possibile mantenere un così elevato livello di prestazioni? Facendo vita da atleta. Il quotidiano sportivo nazionale ha ricordato come Modric abbia cura del proprio corpo, con massaggi, fisioterapia, allenamenti specifici, alimentazione sana e tante altre buone abitudini.

Figura centrale in campo e nello spogliatoio, Modric è già amato dai tifosi del Milan e ammirato da quelli di tutte le altre squadre. Una curiosità tutta social, svelata da 'La Gazzetta dello Sport', è che il video dell'esultanza di Modric, inginocchiato per terra, al termine di Milan-Napoli, sul canale 'TikTok' dei rossoneri ha fatto 11 milioni di visualizzazioni in 24 ore.

