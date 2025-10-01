Fin qui ha giocato praticamente sempre nel Milan di Allegri in campionato, mentre, in Coppa Italia, ha giocato 24' nella prima gara contro il Bari e ha saltato quella contro il Lecce. La sua media, complessiva, è di 64' giocati per partita. Più di quanto aveva fatto nell'ultima annata con la maglia del Real Madrid.

Tutti quanti hanno visto il video dell'esultanza contro il Napoli — Come è possibile mantenere un così elevato livello di prestazioni? Facendo vita da atleta. Il quotidiano sportivo nazionale ha ricordato come Modric abbia cura del proprio corpo, con massaggi, fisioterapia, allenamenti specifici, alimentazione sana e tante altre buone abitudini.

Figura centrale in campo e nello spogliatoio, Modric è già amato dai tifosi del Milan e ammirato da quelli di tutte le altre squadre. Una curiosità tutta social, svelata da 'La Gazzetta dello Sport', è che il video dell'esultanza di Modric, inginocchiato per terra, al termine di Milan-Napoli, sul canale 'TikTok' dei rossoneri ha fatto 11 milioni di visualizzazioni in 24 ore.