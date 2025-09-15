Milan, Ranocchia: “La mano di Allegri si vede già”. Ecco come

Il Milan si trova a 6 punti dopo tre partite di campionato: i rossoneri, infatti, hanno perso contro la Cremonese, ma poi hanno vinto contro Lecce e Bologna senza subire gol. Merito del lavoro di Allegri, che sta cercando di dare alla squadra una solidità difensiva. Andrea Ranocchia ne parla così: "Allegri è un allenatore che riesce a dare la propria impronta alla squadra, lo ha fatto alla Juventus e anche al primo Milan che ha allenato", parla così l'ex difensore a 'Pressing' di 'Mediaset'.