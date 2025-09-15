Milan, Ranocchia: “La mano di Allegri si vede già”. Ecco come

"La mano di Allegri si vede già. E' un allenatore nuovo e ci vorrà un po' di tempo per vedere il suo Milan al 100%. Modric e Rabiot hanno dato qualità alla squadra", conclude Ranocchia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ULTIME MILAN NEWS
Il Milan si trova a 6 punti dopo tre partite di campionato: i rossoneri, infatti, hanno perso contro la Cremonese, ma poi hanno vinto contro Lecce e Bologna senza subire gol. Merito del lavoro di Allegri, che sta cercando di dare alla squadra una solidità difensiva. Andrea Ranocchia ne parla così: "Allegri è un allenatore che riesce a dare la propria impronta alla squadra, lo ha fatto alla Juventus e anche al primo Milan che ha allenato", parla così l'ex difensore a 'Pressing' di 'Mediaset'.
"Oggi si vede un Milan più equilibrato e soprattutto si vede che sta dando un'identità ad una squadra che nella scorsa stagione ha fatto molta fatica". Continua così Ranocchia che parla del lavoro dell'allenatore del Milan.
"La mano di Allegri si vede già. E' un allenatore nuovo e ci vorrà un po' di tempo per vedere il suo Milan al 100%. Modric e Rabiot hanno dato qualità alla squadra", conclude Ranocchia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA