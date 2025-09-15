Tacchinardi: “Allegri ha trovato l’abito giusto al Milan”. Ecco quale

Alessio Tacchinardi ex giocatore ora opinionista ha parlato della vittoria del Milan contro il Bologna e in particolare del lavoro di Allegri e di Luka Modric

Emiliano Guadagnoli Redattore 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 21:16)

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della partita tra il Milan e il Bologna che i rossoneri si sono portati a casa grazie al gol di Luka Modric. Una vittoria Allegriana? Tacchinardi risponde: "C'è tanto Max in questa partita, ma credo che ci sia tanto Allegri anche nelle ultime settimane".