Tacchinardi: “Allegri ha trovato l’abito giusto al Milan”. Ecco quale

Alessio Tacchinardi ex giocatore ora opinionista ha parlato della vittoria del Milan contro il Bologna e in particolare del lavoro di Allegri e di Luka Modric
Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della partita tra il Milan e il Bologna che i rossoneri si sono portati a casa grazie al gol di Luka Modric. Una vittoria Allegriana? Tacchinardi risponde: "C'è tanto Max in questa partita, ma credo che ci sia tanto Allegri anche nelle ultime settimane".
Tacchinardi sul Milan di Allegri
Tacchinardi continua con la sua analisi sulla partita e sull'inizio stagionale del Milan: "Dopo la sconfitta contro la Cremonese nella prima giornata di campionato, dove c'era un Milan troppo aperto, Allegri ha trovato l'abito giusto a questa squadra, è molto più compatto e più basso a livello difensivo e cercare poi di creare qualcosa di importante davanti".