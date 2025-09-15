Tacchinardi: “Allegri ha trovato l’abito giusto al Milan”. Ecco quale

Pianeta Milan
Alessio Tacchinardi ex giocatore ora opinionista ha parlato della vittoria del Milan contro il Bologna e in particolare del lavoro di Allegri e di Luka Modric
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della partita tra il Milan e il Bologna che i rossoneri si sono portati a casa grazie al gol di Luka Modric. Una vittoria Allegriana? Tacchinardi risponde: "C'è tanto Max in questa partita, ma credo che ci sia tanto Allegri anche nelle ultime settimane".

Tacchinardi sul Milan di Allegri

Tacchinardi continua con la sua analisi sulla partita e sull'inizio stagionale del Milan: "Dopo la sconfitta contro la Cremonese nella prima giornata di campionato, dove c'era un Milan troppo aperto, Allegri ha trovato l'abito giusto a questa squadra, è molto più compatto e più basso a livello difensivo e cercare poi di creare qualcosa di importante davanti".

E infine il pensiero su Luka Modric: come detto, il centrocampista croato ha deciso la partita con il primo gol con la maglia del Milan: "Allegri ha poi messo Modric in cabina di regia e ha dato le chiavi del Milan ad un fuoriclasse come il croato", chiude così Tacchinardi.

