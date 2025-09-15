Parla così il noto presentatore televisivo Gerry Scotti sul Milan, su Massimiliano Allegri, su Luka Modric e non solo. Ecco le sue parole a 'Pressing'
"Modric è il classico calciatore per cui vale comprare il biglietto o soffrire tutta la sera". Parla così il noto presentatore televisivo Gerry Scotti, tifoso rossonero: "Dobbiamo ringraziare il Milan e il calcio italiano che ci possiamo godere un paio di stagioni con un giocatore del genere in campo", il pensiero sul centrocampista croato durante la sua intervista a la trasmissione 'Pressing' di 'Mediaset".
Milan, Gerry Scotti su Modric e Allegri
—
Secondo Scotti, il Milan si potrebbe giocarsi lo Scudetto soprattutto con il rientro di Leao. "Deve andare a Chiaravalle. Lui è molto religioso tra l'altro, un giorno lo porto a Chiaravalle e gli faccio accendere tutte le candele, così vediamo se riesce a buttarla dentro", questo il pensiero di Scotti su Santiago Gimenez.