L'annuncio di Sala: 'Vendita San Siro, accordo con Milan e Inter'

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con Milan e Inter per la vendita di San Siro: le sue parole

Daniele Triolo Redattore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 10:07)

Svolta o, se preferite, accelerata nella vicenda della vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter, che, in loco, dopo la demolizione parziale dell'ormai vetusto impianto sportivo, hanno intenzione di realizzare un nuovo stadio condiviso. Ne ha parlato Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, in diretta a 'RTL 102.5' questa mattina.