L'annuncio di Sala: 'Vendita San Siro, accordo con Milan e Inter'

Vendita San Siro a Milan e Inter, Sala annuncia la svolta: le sue parole

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con Milan e Inter per la vendita di San Siro: le sue parole
Svolta o, se preferite, accelerata nella vicenda della vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter, che, in loco, dopo la demolizione parziale dell'ormai vetusto impianto sportivo, hanno intenzione di realizzare un nuovo stadio condiviso. Ne ha parlato Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, in diretta a 'RTL 102.5' questa mattina.

Vendita San Siro a Milan e Inter, avanti tutta!

«Se tutto va bene domani dovremmo andare in Giunta con la delibera della vendita di San Siro perché di fatto con i club siamo arrivati ad un accordo», ha annunciato Sala. «Lo stadio deve essere pronto per il 2031, perché la UEFA ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro».

Sala ha anche aggiunto, poi, che «ci sarà una delibera propositiva sul progetto, poi noi sulla cessione di beni così importanti passiamo dal Consiglio Comunale, ci saranno prima delle Commissioni e delle discussioni e poi bisognerà uscire con un sì o no. Io voglio avere la coscienza a posto, porterò in Consiglio la delibera e supporterò l’approvazione, voterò a favore, poi deciderà il Consiglio Comunale».

Entro fine mese si concluderà tutto l'iter burocratico

E per le tempistiche? Quando le società e i tifosi potranno avere un quadro più chiaro dell'intera situazione? «Il tutto avverrà entro fine mese», ha chiosato il Primo Cittadino meneghino.

