De Paola: “Il Milan ha operato bene sul mercato. La squadra è…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'L'editoriale', il direttore Paolo De Paola ha speso alcune parole sul successo del Milan
Alessia Scataglini

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il solito appuntamento con 'L'editoriale', il direttore Paolo De Paola ha speso alcune parole sul successo del Milan contro il Bologna a San Siro. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

De Paola elogia il mercato del Milan

Le sue parole sul Milan: "Eliminiamo alibi e lamenti, il Milan ha operato bene sul mercato. C'è stata unione di intenti tra Furlani, direttore sportivo e allenatore, hanno fatto le loro scelte di mercato ed è stata messa una squadra a disposizione di Allegri a sua immagine e somiglianza. Il Milan si è rinforzato rispetto allo scorso anno, c'è qualità in tutti i reparti e bisognerà vedere ora gli infortuni di Maignan e Leao. Sono infortuni abbastanza gravi, però questa è una squadra messa a disposizione di Allegri in base alle sue richieste. C'è un problema VAR che va analizzato, non si può non dare quel calcio di rigore su Nkunku. È un errore grave, il primo contatto è un rigore nettissimo".

