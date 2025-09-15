Milan, che colpo Rabiot. Il presidente del Marsiglia spiega la sua cessione

Pianeta Milan
Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria parla della cessione di Adrien Rabiot: il centrocampista ha debuttato subito col Milan nella vittoria contro il Bologna
Emiliano Guadagnoli
"È stato un momento complicato. Separarsi dal miglior giocatore della squadra, che ci ha dato tanto la scorsa stagione…". Il presidente del Marsiglia Pablo Longoriaparla della cessione di Adrien Rabiot al Milan: "Non cambio idea su Adrien, ma il calcio non è uno sport individuale ma collettivo", queste le parole a La Provence riprese da Tuttomercatoweb.

Milan, il presidente del Marsiglia su Rabiot

Il numero uno del club francese spiega la decisione: "Bisogna prendere decisioni per il bene del collettivo. La lite? Non ero presente, ma mai avevo visto dei giocatori uscire dallo spogliatoio con il volto completamente stravolto. Nella vita non bisogna mai rimpiangere quando si prendono decisioni forti e convinte. Il club è completamente vittima della situazione.

Ancora su Rabiot: "L’idea iniziale era di trattenerlo, ma quando accade un episodio del genere devi fare in modo che la rosa sia la più competitiva possibile per affrontare la Champions". Ricordiamo che Rabiot è stato ceduto al Milan per circa 10 milioni bonus compresi.

