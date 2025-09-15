Milan, che colpo Rabiot. Il presidente del Marsiglia spiega la sua cessione

"È stato un momento complicato. Separarsi dal miglior giocatore della squadra, che ci ha dato tanto la scorsa stagione…". Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria parla della cessione di Adrien Rabiot al Milan: "Non cambio idea su Adrien, ma il calcio non è uno sport individuale ma collettivo", queste le parole a La Provence riprese da Tuttomercatoweb.

Milan, il presidente del Marsiglia su Rabiot

Il numero uno del club francese spiega la decisione: "Bisogna prendere decisioni per il bene del collettivo. La lite? Non ero presente, ma mai avevo visto dei giocatori uscire dallo spogliatoio con il volto completamente stravolto. Nella vita non bisogna mai rimpiangere quando si prendono decisioni forti e convinte. Il club è completamente vittima della situazione.