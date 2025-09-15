Gravina su San Siro ed Euro2032: “Milano non può rimanere fuori dai 5 stadi”

Le parole di Gravina su Euro2032

"È un tema che richiede stimolanti, abbiamo bisogno di qualcosa che agevoli chi ha deciso di investire. La situazione è sotto gli occhi di tutti: io riscontro segnali positivi. Li abbiamo raccolti nel giro delle città candidate, che abbiamo portato avanti nelle ultime settimane. Sono elementi positivi, devono essere tramutati in fatti: il privato ha voglia di investire, ma deve essere messo nelle condizioni di poter agire. Ci auguriamo che il nostro governo e il ministro Abodi possano agevolare questi processi e supportare le iniziative serie che arrivano dal mondo del calcio”.