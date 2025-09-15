Bucciantini: “Modric? Adesso c’è un giocatore che riconnette i tifosi alla storia”

L'elogio di Bucciantini a Modric

"Chi vede il calcio, lo prevede: leggeva tutto quello che faceva il Bologna. Mi è piaciuto tanto il piacere nel segnare questo gol e il boato di San Siro. Lasciamo perdere i 40 anni, adesso c’è un giocatore che riconnette i tifosi alla loro storia, parla alla loro storia. È un recupero di grandezza, ti fa sentire da un’altra parte della storia".