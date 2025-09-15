Bucciantini: “Modric? Adesso c’è un giocatore che riconnette i tifosi alla storia”

Ancora una volta, Luka Modric ha dimostrato una classe sopraffina, mettendo a segno un gol che ha regalato ai rossoneri 3 punti molto preziosi in chiave scudetto.
INTERVISTE
Il giornalista sportivo, Marco Bucciantini, intervenuto durante il solito appuntamento con il 'Club' su SkySport, ha speso alcune parole sulla partita di ieri sera del Milan di Massimiliano Allegri contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni su Luka Modric, arrivato in questa finestra di mercato a parametro zero dal Real Madrid dopo più di 12 stagioni passate con la maglia dei blancos:
"Chi vede il calcio, lo prevede: leggeva tutto quello che faceva il Bologna. Mi è piaciuto tanto il piacere nel segnare questo gol e il boato di San Siro. Lasciamo perdere i 40 anni, adesso c’è un giocatore che riconnette i tifosi alla loro storia, parla alla loro storia. È un recupero di grandezza, ti fa sentire da un’altra parte della storia".
Ancora una volta, Luka Modric ha dimostrato una classe sopraffina, mettendo a segno un gol che ha regalato ai rossoneri 3 punti molto preziosi in chiave scudetto.
