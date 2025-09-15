Pianeta Milan
Orlando: “Penso che Milan e Juventus siano le uniche che possono dar fastidio”

Durante 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, l'ex calciatore del Milan, Massimo Orlando, ha parlato della lotta scudetto
Alessia Scataglini

Durante 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, l'ex calciatore del Milan, Massimo Orlando, ha parlato di diversi temi, tra cui le pretendenti per lo scudetto. Secondo Orlando, La Juventus di Igor Tudor avrebbe ritrovato un forte entusiasmo. Oltre alla Vecchia Signora però, son state spese anche alcune parole sul Milan di Allegri e sul Napoli di Conte. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

Orlando si sbilancia sulla lotta scudetto

Su chi potrebbe essere l'anti-Napoli tra Milan e Juventus: "La Juve se vince con l'Inter avevo detto che prendeva una botta di autostima. La Juve sta prendendo coraggio, ha grande entusiasmo, ha creato un bel gruppo. La vedo una squadra che sta crescendo. Credo che insieme al Milan siano le uniche due che possano impensierire il Napoli".

Le sue parole, quindi, confermano che, sempre secondo il suo pensiero, la lotta scudetto sarà esclusivamente a tre, con Juventus e Milan pronti a dar filo da torcere al Napoli. Il campionato è appena iniziato, e non ci resta che rimanere seduti e vedere chi delle 3 big riuscirà a spuntarla a maggio sollevando il titolo di 'Campione d'Italia'.

