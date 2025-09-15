Pianeta Milan
Milan-Bologna, Buscaglia: “Nkunku se rimane a terra il rigore lo prende”

Intervenuto nel post partita di Milan-Bologna su DAZN, il giornalista Buscaglia ha parlato della polemica legata a Nkunku-Fabbri
Intervenuto nel post partita di Milan-Bologna su DAZN, il giornalista sportivo Ricky Buscaglia ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'enorme polemica creata dall'episodio legato a Nkunku-Fabbri. Il giovane attaccante francese, infatti, è stato prima atterrato da Lucumì e successivamente da Freuler. Inizialmente l'arbitro Marcenario vede e condanna il gesto con un rigore, ma poco dopo viene richiamato dal VAR Fabbri per una revisione: nello schermo, però, viene mostrata solamente la seconda azione col fallo di Freuler e non la prima con Lucumì, più chiara e netta. Il rigore, però, viene annullato poco dopo, scatenando l'ira di Allegri. Ecco, di seguito, le parole di Buscaglia in merito:

Buscaglia parla del mancato rigore in Milan-Bologna

Sul rigore non dato al Milan:“Il fatto è che paradossalmente se Nkunku resta a terra dopo il primo contatto probabilmente il rigore lo prende. Poi mentalità inglese, si rialza e prova a giocare il pallone. Ma se rimane a terra probabilmente il rigore lo prende”

