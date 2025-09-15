Pianeta Milan
Pazzini: “Ci sono tutti i presupposti perché il Milan …”

Gianpaolo Pazzini, ospite del programma 'Pressing' di 'Mediaset', ha parlato delle prospettive stagionali del Milan di Allegri dopo la vittoria contro il Bologna
Emiliano Guadagnoli
Il Milan batte il Bologna: un uno a zero molto convincente da parte dei rossoneri. La squadra di Allegri, infatti, non subisce nulla in difesa e crea molto in attacco, riuscendo però solamente ad andare in rete con Luka Modric nel secondo tempo. Per il Diavolo sono così 6 i punti conquistati nelle prime tre partite del campionato di Serie A.

Milan, le prospettive di Pazzini

"A me è piaciuto tanto il centrocampo, non solo Modric che è un campione". Gianpaolo Pazzini, ospite del programma 'Pressing' di 'Mediaset', parla della mediana rossonera: "Mi sono piaciuti anche Loftus-Cheek, Fofana e Rabiot che ha debuttato nel Milan".

L'ex attaccante rossonero dice la sua sulle prospettive stagionali del Milan: "Io credo che il Milan abbia sicuramente delle possibilità di fare un'ottima stagione. Pulisic è a mezzo servizio ed è entrato nel secondo tempo, ma ti dà qualità. Leao è ancora fuori. Ci sono tutti i presupposti perché il Milan possa fare una stagione da protagonista".

