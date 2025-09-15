Pazzini: 'Ci sono tutti i presupposti perché il Milan ...'

L'ex attaccante rossonero dice la sua sulle prospettive stagionali del Milan: "Io credo che il Milan abbia sicuramente delle possibilità di fare un'ottima stagione. Pulisic è a mezzo servizio ed è entrato nel secondo tempo, ma ti dà qualità. Leao è ancora fuori. Ci sono tutti i presupposti perché il Milan possa fare una stagione da protagonista".