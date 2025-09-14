È finita Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri

È finita da pochi minuti Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i rossoblu di Vincenzo Italiano