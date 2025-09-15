Pianeta Milan
Bonanni: “Milan anti Napoli? Non mi ha entusiasmato, rimane…”

Massimo Bonanni, intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato della lotta scudetto: Milan menzionato
Alessia Scataglini

Massimo Bonanni, ex calciatore ed oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio. Tra i tanti temi discussi, si è parlato anche della lotta scudetto, che già dopo poche giornate alimenta sempre di più le discussioni tra i vari opinionisti e tifosi. Tra le big del nostro campionato, Bonanni ha menzionato anche il Milan di Massimiliano Allegri, ma lo ha considerato "un punto interrogativo". Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

Milan, senti Bonanni: le parole sulla lotta scudetto

Su chi è l'anti-Napoli tra Milan e Juventus: "Personalmente la Juventus contro l'Inter non mi è piaciuta e ad oggi non la vedo come competitor, anche se con i risultati sta dimostrando qualcosa. Il Milan anche non mi ha entusiasmato; ha battuto un buon Bologna ma rimane un interrogativo. Dietro al Napoli come ho detto vedo ancora l'Inter".

Secondo Bonanni, perciò, Juventus e Milan non dovrebbero dar fastidio ai partenopei. Storia diversa invece per l'Inter di Chivu che, nonostante il brutto risultato collezionato nel derby d'Italia, è vista ancora come 'anti-Napoli''.

