Bonanni: “Milan anti Napoli? Non mi ha entusiasmato, rimane…”

Massimo Bonanni , ex calciatore ed oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio. Tra i tanti temi discussi, si è parlato anche della lotta scudetto, che già dopo poche giornate alimenta sempre di più le discussioni tra i vari opinionisti e tifosi. Tra le big del nostro campionato, Bonanni ha menzionato anche il Milan di Massimiliano Allegri , ma lo ha considerato "un punto interrogativo". Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

Milan, senti Bonanni: le parole sulla lotta scudetto

Su chi è l'anti-Napoli tra Milan e Juventus: "Personalmente la Juventus contro l'Inter non mi è piaciuta e ad oggi non la vedo come competitor, anche se con i risultati sta dimostrando qualcosa. Il Milan anche non mi ha entusiasmato; ha battuto un buon Bologna ma rimane un interrogativo. Dietro al Napoli come ho detto vedo ancora l'Inter".