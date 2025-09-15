Milan, Gimenez in difficoltà: quali motivi? Ecco il pensiero di Pedullà

Il giornalista parla ancora del centrocampo dopo l'esordio rossonero di Rabiot e i buoni minuti nel secondo tempo di Samuele Ricci: "Rabiot è un buon giocatore, così come Ricci".
MILAN-BOLOGNA
La partita tra Milan e Bologna è stata caratterizzata dall'errore arbitrale e del Var sul rigore prima dato e poi negato a Nkunku per un fallo nettissimo di Lucumi: "C'era un rigore clamoroso su Nkunku, il primo". Ne parla così Alfredo Pedullà. Il giornalista è d'accordo con praticamente tutte le opinioni nel post partita sull'episodio da moviola. Non solo arbitro e Var, l'esperto di calciomercato, nel suo video 'YouTube', ha analizzato anche la partita e i singoli.
"Modric potrà avere 40 anni ma è sempre Modric. Il Bologna non ha tirato, vittoria strameritata". Pedullà continua e passa all'analisi dell'attacco: "Gimenez secondo me non è tranquillo, quello del Feyenoord avrebbe capitalizzato almeno due occasioni, non è questo perché lui ha il gol nel sangue".
Il giornalista parla ancora del centrocampo dopo l'esordio rossonero di Rabiot e i buoni minuti nel secondo tempo di Samuele Ricci: "Rabiot è un buon giocatore, così come Ricci".
