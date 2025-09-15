Pianeta Milan
MILAN-BOLOGNA

Sandro Sabatini, in un suo pezzo per Calciomercato.com, ha analizzato la vittoria del Milan sul Bologna. La prestazione di Gimenez e la mano di Allegri
Emiliano Guadagnoli
Il giornalista Sandro Sabatini, in un suo pezzo per Calciomercato.com, parla di Milan-Bologna 1-0: "Quattro pali e un rigore scandalosamente negato: questo il conteggio delle occasioni che il Milan". Anche per Sabatini il rigore su Nkunku era netto e parla di un Allegri giustamente esterrefatto dopo la decisione del Var.

"Modric è il maestro che fa girare la squadra, cercando spesso la soluzione Loftus-Cheek che agisce in libertà alle spalle di Gimenez". Continua così la sua analisi Sabatini in particolare sul messicano: "L’attaccante messicano ci mette impegno e buona volontà, ma non arriva quasi mai a concludere. E quando lo fa, una volta nel primo e un paio nel secondo tempo, l’esito è imbarazzante". Sull'altro attaccante rossonero: "Bene invece il flash finale di Nkunku".

Infine il parere sul cambiamento dei rossoneri con Allegri: "Il Milan è diventato una squadra che con la generosità sopperisce alla qualità, ed è una trasformazione tutta autografata da Allegri".

