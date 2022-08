Milan, Breda: “Leao? Avere uno così in un calcio uno contro uno…”

L'allenatore Roberto Breda ha analizzato il momento di Rafael Leao , partendo dal gol segnato nella scorsa amichevole contro il Wolfsberger. Il portoghese ha acquisito più consapevolezza nei momenti come questo, con la squadra che lo cerca spesso in profondità. Un altro esempio di gol di questo tipo non può che essere quello visto contro la Sampdoria su assist di Mike Maignan. Lui corre, i compagni lo servono. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sportitalia'.

"Leao sta bene ed è cresciuto moltissimo in personalità. Ha preso sicurezza in determinati colpi come dimostra il primo gol contro il Wolfsberger: giocata che spesso ha dato al Milan tanti gol, cercano sempre lui in profondità. In un calcio uno contro uno quando hai un giocatore con quella gamba e hai campo da attaccare…".