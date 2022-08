Calciomercato Milan – Arriva anche un nuovo bomber? Le ultime news

Inizia oggi l'ultimo mese di calciomercato estivo e il Milan è impegnato a completare l'organico da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Dopo l'acquisto, molto oneroso, di Charles De Ketelaere, è previsto l'innesto di un difensore centrale e di un centrocampista. I sostituti di Alessio Romagnoli e Franck Kessié, però, potrebbero non essere le uniche novità in casa rossonera in vista dell'imminente avvio ufficiale della stagione 2022-2023.