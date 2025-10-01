Riva: “San Siro ci riempie il cuore ma non è in linea coi parametri di accessibilità”

"Il sogno e oggi l'obiettivo di stare al passo con l'Europa e col mondo. Vogliamo destinare un'infrastruttura degna di questo nome a due eccellenze come Milan e Inter, questo significa credere ad un'accessibilità possibile. San Siro ci riempie il cuore ma non è in linea coi parametri di accessibilità e sostenibilità, e poi questo significa investire un miliardo di euro in rigenerazione urbana. L'obiettivo è essere pronti per Euro 2032, non è pensabile né a livello di Comune né a livello di Federazione avere un Europeo senza Milano"