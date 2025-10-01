Riva: “San Siro ci riempie il cuore ma non è in linea coi parametri di accessibilità”

L'assessore allo Sport del Comune di Milano, Martina Riva, intervenuta ai microfoni di Sky ha rilasciato delle dichiarazioni sulla delibera approvata dal Consiglio Comunale nei giorni scorsi che stabilisce la vendita dell'impianto di San Siro, con annesse le aree limitrofe, a Milan ed Inter. Ecco, di seguito, le sue parole, riportate da TMW.com, con un pensiero rivolto anche ad Euro2032: riportate da TMW.com
"Il sogno e oggi l'obiettivo di stare al passo con l'Europa e col mondo. Vogliamo destinare un'infrastruttura degna di questo nome a due eccellenze come Milan e Inter, questo significa credere ad un'accessibilità possibile. San Siro ci riempie il cuore ma non è in linea coi parametri di accessibilità e sostenibilità, e poi questo significa investire un miliardo di euro in rigenerazione urbana. L'obiettivo è essere pronti per Euro 2032, non è pensabile né a livello di Comune né a livello di Federazione avere un Europeo senza Milano"
