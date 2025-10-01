Pianeta Milan
Ivkovic (vice CT croato): “Modric merita un monumento. Tra i 10 più forti della storia”

Tomislav Ivkovic, ex calciatore e vice CT della Croazia che fece esordire all'epoca Luka Modric, ha parlato del pallone d'oro ora al Milan
Alessia Scataglini

Intervistato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Tomislav Ivkovic, ex calciatore e vice CT della Croazia che fece esordire all'epoca un giovane Luka Modric, ha parlato del pallone d'oro del 2018 in una 'lunga' intervista. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ivkovic: "Modric superiore a Pirlo, non esagero se dico che è uno dei più forti della storia"

Sul Milan: "Ho visto la partita contro il Napoli, mi aspettavo molto di più dalla squadra di Conte. Ma il Milan ha fatto una partita fantastica, 45 minuti spettacolari. E riguardo Modric cos'altro aggiungere? Dico solo che chi analizza il calcio e mi riferisco anche ai medici, debbano esaminarlo per capire come sia possibile che un giocatore di 40 anni non si fermi mai, che giochi come nulla fosse 90 minuti, che all85' sprinti 2-3 volte per recuperare palla. Merita un monumento e non lo dico solo perché sono croato".

Se è il centrocampista più grade di sempre:

"Sono 54 anni che sono nel mondo del calcio, ne ho visti tanti e per me è senza ombra di dubbio il miglior calciatore croato di tutti i tempi. E non esagero se dico che è uno dei 10 calciatori più forti della storia".

Su Pirlo:

"Grandissimo calciatore, Pirlo. Ma con tutto il rispetto per lui, credo che Modric gli sia di poco superiore"

