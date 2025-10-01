Squeri: “L’idea di un centro per le giovanili del Milan è di grande interesse”

Una volta accettata la delibera che stabilisce la vendita dell'intero impianto di San Siro con le varie aree limitrofe a Milan ed Inter, sembra ormai tramontata definitivamente la pista rossonera che portava a San Donato Milanese. Il Milan, inizialmente, voleva costruire il nuovo stadio nell'area di San Francesco. Intervistato dai microfoni de 'Il Cittadino di Lodi', il sindaco di San Donato, Francesco Squeri, ha voluto spendere alcune parole sulla questione legata allo stadio di San Siro. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:
"Prendiamo atto della volontà del consiglio comunale di Milano. Abbiamo lavorato con serietà e responsabilità per valutare la proposta dello stadio a San Donato finché questa risultava concreta. Si chiude un percorso, ma resta aperto il tema di valutare uno sviluppo di qualità dell’area. L’idea che ci è stata anticipata, di un centro per le giovanili del Milan, è sicuramente di grande interesse"
