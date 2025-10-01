Squeri: “L’idea di un centro per le giovanili del Milan è di grande interesse”

"Prendiamo atto della volontà del consiglio comunale di Milano. Abbiamo lavorato con serietà e responsabilità per valutare la proposta dello stadio a San Donato finché questa risultava concreta. Si chiude un percorso, ma resta aperto il tema di valutare uno sviluppo di qualità dell’area. L’idea che ci è stata anticipata, di un centro per le giovanili del Milan, è sicuramente di grande interesse"