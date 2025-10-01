Pianeta Milan
Marinozzi: “Saelemaekers sbaglia postura, Allegri dovrà lavorarci molto”

Andrea Marinozzi, intervenuto sui propri profili social, ha parlato di alcuni episodi andati in scena durante Milan-Napoli di domenica sera
Alessia Scataglini
Andrea Marinozzi, intervenuto sui propri profili social, ha parlato di alcuni episodi andati in scena durante Milan-Napoli di domenica sera. Il noto telecronista si è soffermato in modo molto particolare sull'errore di Saelemaekers. Ecco, di seguito, le sue parole:

Marinozzi: "Ecco dov'è l'errore di Saelemaekers in Milan-Napoli..."

"L'errore più grande che secondo me commette Saelemaekers è questo qui (indicando lo schermo, ndr): azione che poi porta al rigore. Guardate la postura di Saelemaekers. "Postura" è secondo me la risposta corretta. La postura corretta ce l'hanno Pavlovic, Gabbia, Tomori, guardano il pallone, guardano l'avversario, guardano la porta. Saelemaekers piatto, non può guardare il pallone, può guardare solo l'avversario. 

E quando si azione per ostacolare McTominay, guardate dov'è McTominay (indicando ancora lo schermo, ndr), l'ha già superato. Questa posizione è totalmente sbagliata di Saelemaekers. La postura è scorretta. Questa è quella corretta: col corpo Gabbia blocca l'avversario, col corpo Tomori blocca Anguissa, che riuscirà comunque a superarlo ed andare a colpire insieme a McTominay. Su questo deve lavorare tantissimo Allegri, perché per caratteritiche alcuni giocatori non hanno questa qualità: la difesa sull'uomo, la difesa concentrata in area di rigore. Non hanno la capacità di spostare sempre la testa e destra e sinistra e ad essere concentrati. 

LEGGI ANCHE: Gabbia: dal prestito al Villarreal a leder difensivo con il Milan. Può diventare un pilastro

Quindi ci sarà tanto lavoro da fare per Allegri e il suo staff per migliorare situazioni quasi banali ma che hanno portato il Napoli a creare le maggiori occasioni".   

