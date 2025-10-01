Marinozzi: “Saelemaekers sbaglia postura, Allegri dovrà lavorarci molto”

E quando si azione per ostacolare McTominay, guardate dov'è McTominay (indicando ancora lo schermo, ndr), l'ha già superato. Questa posizione è totalmente sbagliata di Saelemaekers. La postura è scorretta. Questa è quella corretta: col corpo Gabbia blocca l'avversario, col corpo Tomori blocca Anguissa, che riuscirà comunque a superarlo ed andare a colpire insieme a McTominay. Su questo deve lavorare tantissimo Allegri, perché per caratteritiche alcuni giocatori non hanno questa qualità: la difesa sull'uomo, la difesa concentrata in area di rigore. Non hanno la capacità di spostare sempre la testa e destra e sinistra e ad essere concentrati.
Quindi ci sarà tanto lavoro da fare per Allegri e il suo staff per migliorare situazioni quasi banali ma che hanno portato il Napoli a creare le maggiori occasioni".
