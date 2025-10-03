Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie D’Agostino: “Secondo me la Juventus farà fatica contro il Milan”

ULTIME MILAN NEWS

D’Agostino: “Secondo me la Juventus farà fatica contro il Milan”

D'Agostino: 'Secondo me la Juventus farà fatica contro il Milan'
Si avvicina Juventus-Milan, sesta giornata di questa Serie A. Gaetano D'Agostino a 'Le Foot Toujours', nuova trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio' ha dato le sue impressioni in vista del match
Redazione PM

La vittoria del Milan contro il Napoli ha messo paura a tutti. Secondo Gaetano D'Agostino, infatti, la Juventus deve aver timore della squadra di Massimiliano Allegri in vista del big match in programma domenica sera all'Allianz Stadium. L'ex centrocampista e ora opinionista ha espresso il suo pronostico durante 'Le Foot Toujours', nuova trasmissione del palinsesto live di 'Cronache di Spogliatoio'. Di seguito, si riportano le sue parole.

Verso Juventus-Milan, il pronostico di D'Agostino

—  

LEGGI ANCHE: Tomori ci sarà contro la Juventus? Ecco quando lo si saprà>>>

Le parole di D'Agostino: "Per me il gioco di Allegri è meno dispendioso di quello di Tudor. Il Milan è una squadra che lavora sotto la linea della palla, che si va a cercare gli spazi per ripartire (vedi il primo gol contro il Napoli). Pulisic ha fatto un controllo orientato spalle alla porta devastante. Poi è arrivato in conduzione, è andato in transizione e non lo hai preso più. Con l'inserimento dal lato opposto. Rientrerà Leao - credo - a pieno regime come anche minuti nelle gambe. E non fa le coppe. Secondo me la Juve farà fatica contro il Milan. Ha fatto fare fatica pure al Napoli. Il Milan ti fa fare la partita e nel momento in cui ti fa fare la partita lì ti devi preoccupare".

Leggi anche
Europa League, Roma-Lille 0-1: Giroud batte Gasperini
Settore giovanile, ecco tutti gli impegni del weekend

© RIPRODUZIONE RISERVATA