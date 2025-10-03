D’Agostino: “Secondo me la Juventus farà fatica contro il Milan”

Le parole di D'Agostino: "Per me il gioco di Allegri è meno dispendioso di quello di Tudor. Il Milan è una squadra che lavora sotto la linea della palla, che si va a cercare gli spazi per ripartire (vedi il primo gol contro il Napoli). Pulisic ha fatto un controllo orientato spalle alla porta devastante. Poi è arrivato in conduzione, è andato in transizione e non lo hai preso più. Con l'inserimento dal lato opposto. Rientrerà Leao - credo - a pieno regime come anche minuti nelle gambe. E non fa le coppe. Secondo me la Juve farà fatica contro il Milan. Ha fatto fare fatica pure al Napoli. Il Milan ti fa fare la partita e nel momento in cui ti fa fare la partita lì ti devi preoccupare".