Per concludere, poi, visto che di Giroud i tifosi del Milan non ne hanno mai avuto abbastanza, ecco un altro video, sui social, con i migliori momenti delle tre stagioni (2021-2024) dell'attaccante transalpino con la maglia del Diavolo. Dai gol nel derby contro l'Inter alla prestazione in porta sul campo del Genoa, c'è veramente tutto!
Dopo i tre anni nel Milan, Giroud si è trasferito negli Stati Uniti d'America, ma nella MLS, con i Los Angeles FC, non è andata come avrebbe voluto. Molto meglio, invece, sta procedendo la sua nuova esperienza in patria, con il Lille, con cui ha già segnato vari gol. Tanti auguri, Oli G!
