Nato a Chambéry (Francia) il 30 ottobre 1986 , l'attaccante francese Olivier Giroud , ex Milan e attualmente bomber del Lille , festeggia oggi il suo 39esimo compleanno . Il club rossonero gli ha fatto gli auguri con un video pubblicato sui suoi canali ufficiali del popolare social network 'Instagram'. Ma non è tutto.

No, perché Giroud, che con il Milan ha vinto uno Scudetto nel 2022, segnando 49 gol e fornendo 20 assist in 132 partite complessive, è entrato nel cuore di tutti i tifosi del Diavolo per quello che ha dato alla maglia e per come ha vissuto i colori rossoneri. Il club, quindi, ha postato un altro video su 'Instagram', con i suoi 5 gol più belli realizzati in rossonero.