Compleanno Giroud, il Milan lo omaggia sui social con i gol e i migliori momenti in rossonero

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, attualmente bomber del Lille nella Ligue 1 francese, compie oggi 39 anni. Il club rossonero gli ha fatto gli auguri di buon compleanno sui social, ricordandone le gesta con il Diavolo dal 2021 al 2024. I video
Nato a Chambéry (Francia) il 30 ottobre 1986, l'attaccante francese Olivier Giroud, ex Milan e attualmente bomber del Lille, festeggia oggi il suo 39esimo compleanno. Il club rossonero gli ha fatto gli auguri con un video pubblicato sui suoi canali ufficiali del popolare social network 'Instagram'. Ma non è tutto.

No, perché Giroud, che con il Milan ha vinto uno Scudetto nel 2022, segnando 49 gol e fornendo 20 assist in 132 partite complessive, è entrato nel cuore di tutti i tifosi del Diavolo per quello che ha dato alla maglia e per come ha vissuto i colori rossoneri. Il club, quindi, ha postato un altro video su 'Instagram', con i suoi 5 gol più belli realizzati in rossonero.

Per concludere, poi, visto che di Giroud i tifosi del Milan non ne hanno mai avuto abbastanza, ecco un altro video, sui social, con i migliori momenti delle tre stagioni (2021-2024) dell'attaccante transalpino con la maglia del Diavolo. Dai gol nel derby contro l'Inter alla prestazione in porta sul campo del Genoa, c'è veramente tutto!

LEGGI ANCHE: Capello: "Il Milan è già una squadra". Lodi per Modric, Rabiot e Pulisic. Poi una critica >>>

Dopo i tre anni nel Milan, Giroud si è trasferito negli Stati Uniti d'America, ma nella MLS, con i Los Angeles FC, non è andata come avrebbe voluto. Molto meglio, invece, sta procedendo la sua nuova esperienza in patria, con il Lille, con cui ha già segnato vari gol. Tanti auguri, Oli G!

