Milan-Napoli, Calabria festeggia la vittoria: “Perfect night”

Davide Calabria ha da poco iniziato la sua avventura in Grecia, con la maglia del Panathinaikos. Per sempre, però, rimarrà legato al Milan, il club in cui è cresciuto e per cui ha sempre fatto il tifo. Calabria ha salutato il club nell'ultimo calciomercato invernale. In quel momento era stato mandato in prestito al Bologna. Dopo sei mesi di prestito, però, non è stato riscattato. Dunque, è stato libero di trovarsi un'altra squadra da cui ripartire. Proprio verso la fine del mercato estivo ha deciso di accettare la corte del Panathinaikos, dove gioca attualmente. Ieri sera, però, come un tifoso del Milan qualsiasi Calabria ha visto la partita dei suoi ex compagni contro il Napoli e ha gioito per la vittoria. Alla fine della partita, l'ex capitano rossonero ci ha tenuto a festeggiare pubblicamente questa impresa della squadra di Allegri. Lo ha fatto tramite una storia su Instagram.