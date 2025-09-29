Gli auguri del Milan a Shevchenko: “Che leggenda!”

Andriy Shevchenko è un'autentica leggenda rossonera. L'attaccante ucraino ha scritto bellissime pagine di storia del calcio con la maglia del Milan, indossata in due avventure diverse. Tra le due, quella indimenticabile è stata la prima, dal 1999 al 2006. In quel lasso di tempo, oltre a moltissimi gol, Shevchenko ha vinto molti trofei con la squadra. Per la precisione, 1 campionato, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League e 1 Supercoppa UEFA. Inoltre, ha vinto per ben due volte la classifica marcatori della Serie A. A livello di reti, ne ha siglate 175 in totale in 322 presenze. Si tratta di numeri straordinari, che hanno fatto sì che il club lo abbia inserito nella sua Hall of Fame.