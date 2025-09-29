Camarda, Ibrahimovic sui social: “Ora tutti sanno il tuo nome, non solo io”

Ieri Francesco Camarda ha segnato il suo primo gol in Serie A. All'ultimo respiro di Lecce-Bologna, l'attaccante classe 2008 - di proprietà del Milan e cresciuto nel settore giovanile rossonero - ha pareggiato la sfida con un colpo di testa da sviluppi di corner. Un momento bellissimo e molto speciale per il giovanissimo centravanti, che ha fatto impazzire di gioia i tifosi del Lecce. Tra ieri e oggi tantissimi hanno commentato la sua rete, festeggiando questo traguardo importante per il ragazzo. Tra questi, si è distinto come al solito Zlatan Ibrahimovic. Il senior advisor di RedBird ha pubblicato su X la sua chat Instagram con Camarda, il quale nel 2019 gli aveva scritto un messaggio, presentandosi e dicendo quanto lui fosse un idolo. Oggi, a distanza di anni, Ibrahimovic ha voluto ricordare quel momento.