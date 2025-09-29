Ieri il Milan ha vissuto una grande serata, una di quelle che i tifosi attendevano da tempo. A San Siro è arrivato ospite il Napoli campione d'Italia. I rossoneri hanno vinto per 2-1, al termine di una gara molto particolare. Se il parziale del primo tempo (2-0) era ampiamente meritato, l'espulsione di Estupinan poco prima del 60' ha cambiato lo scenario. Da lì i partenopei hanno iniziato ad assaltare l'area di rigore del Milan, per cercare di trovare il gol del pareggio. Con grandissimo spirito di sacrificio, la difesa rossonera ha retto tutti gli assalti, concedendo solo pochissime occasioni agli avversari. È stata una vittoria importantissima, che ha avuto i tratti di una grande impresa. I tre punti e il primo posto in classifica (al pari di Napoli e Roma) non sono le uniche buone notizie. Una ulteriore è data dal rientro in campo di Rafael Leao, che ormai era assente da più di un mese. Il portoghese è entrato al 69' al posto di Gimenez.