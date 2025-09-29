Rafael Leao è tornato ieri in campo dopo più di un mese. Poco più di mezz'ora in campo per lui. Alla fine del match ha festeggiato la vittoria contro il Napoli tramite una storia Instagram in cui ha ringraziato i tifosi del Milan
Ieri il Milan ha vissuto una grande serata, una di quelle che i tifosi attendevano da tempo. A San Siro è arrivato ospite il Napoli campione d'Italia. I rossoneri hanno vinto per 2-1, al termine di una gara molto particolare. Se il parziale del primo tempo (2-0) era ampiamente meritato, l'espulsione di Estupinan poco prima del 60' ha cambiato lo scenario. Da lì i partenopei hanno iniziato ad assaltare l'area di rigore del Milan, per cercare di trovare il gol del pareggio. Con grandissimo spirito di sacrificio, la difesa rossonera ha retto tutti gli assalti, concedendo solo pochissime occasioni agli avversari. È stata una vittoria importantissima, che ha avuto i tratti di una grande impresa. I tre punti e il primo posto in classifica (al pari di Napoli e Roma) non sono le uniche buone notizie. Una ulteriore è data dal rientro in campo di Rafael Leao, che ormai era assente da più di un mese. Il portoghese è entrato al 69' al posto di Gimenez.
Milan-Napoli, la partita di Leao
Leao è entrato in un momento di grande difficoltà per la squadra. A causa dell'inferiorità numerica, il Milan era schiacciato nella propria metà campo a difesa della propria area e della propria porta. Probabilmente Allegri gli aveva chiesto di provare a strappare in velocità nelle poche ripartenze che i rossoneri avrebbero avuto a disposizione. In effetti, lo ha fatto solo una volta, faticando - come è normale che sia - a integrarsi bene con la squadra in una situazione del genere.