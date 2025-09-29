Milan-Napoli, Ravezzani: 'Ecco il miracolo di Allegri'. Poi 'avverte' Leao

Milan-Napoli, Ravezzani su Allegri e Leao—
In altri post sul social, il giornalista ha sottolineato anche di come il Milan sia partito molto bene anche senza Leao. Ecco il suo parere molto chiaro e diretto sul portoghese.
"Faccio sommessamente notare che il Milan piú equilibrato è primo in classifica senza Leao e che ha battuto il Napoli con 2 azioni devastanti sulla fascia di Leao, senza Leao. Non per dire che lui sia inutile, ma per ricordare che deve darsi una bella svegliata ora che rientra".
E infine Ravezzani si complimenta con Allegri: "Battere il Napoli con Estupinian, Bartesaghi e Athekame è stato il vero miracolo di Allegri".
