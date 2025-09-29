Pianeta Milan
MILAN-NAPOLI

Ravezzani: “Ecco il miracolo di Allegri. Leao deve svegliarsi. Resta un enorme problema”

Milan-Napoli, Ravezzani: 'Ecco il miracolo di Allegri'. Poi 'avverte' Leao
Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato anche di Leao e di Allegri: ecco il suo pensiero sulla vittoria del Milan contro il Napoli dal social X
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Il Milan la vince con il cuore". Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha pubblicato una serie di post su X per commentare la vittoria del Milan contro il Napoli.

Secondo il giornalista non è tutto rose e fiori per i rossoneri: "Resta un enorme problema a sinistra. Estupinan quando si alza il livello affoga. Per fortuna tutti gli altri sono adeguati per puntare alla Champions. Oltre, non saprei. Gimenez non segna ma fa un lavoro enorme. Pulisic e Modric immensi".

Milan-Napoli, Ravezzani su Allegri e Leao

In altri post sul social, il giornalista ha sottolineato anche di come il Milan sia partito molto bene anche senza Leao. Ecco il suo parere molto chiaro e diretto sul portoghese.

"Faccio sommessamente notare che il Milan piú equilibrato è primo in classifica senza Leao e che ha battuto il Napoli con 2 azioni devastanti sulla fascia di Leao, senza Leao. Non per dire che lui sia inutile, ma per ricordare che deve darsi una bella svegliata ora che rientra".

E infine Ravezzani si complimenta con Allegri: "Battere il Napoli con Estupinian, Bartesaghi e Athekame è stato il vero miracolo di Allegri". 

