Al termine del match Estupinan ha affidato ai suoi canali social ufficiali il suo commento di Milan-Napoli 2-1. "Una serata agrodolce per me, ma orgoglioso della squadra per l’impegno e il sacrificio nel vincere in 10 contro un avversario difficile. Grazie ai nostri (tifosi, n.d.r.) rossoneri per il supporto e la forza nei momenti difficili. Questa vittoria è anche loro. Forza Milan", le parole dell'ex laterale del Brighton. Il quale, ora, sarà squalificato e salterà, pertanto, Juventus-Milan di domenica prossima.
Lo spirito di squadra, però, nel Milan è alto e lo si capisce dagli incitamenti dei compagni sotto il post pubblicato da Estupinan su 'Instagram'. C'è Santiago Giménez, per esempio, che lo carica con un 'andiamo fratello' e Mike Maignan che, da buon capitano, dove avergli detto bravo (chissà, forse per le scuse rivolte a tutti per l'espulsione) lo ha bonariamente minacciato: "Ora soldi, soldi!". Sicuramente, il buon Estupinan dovrà quanto meno pagare una cena a 'Magic Mike' per le sue parate che hanno salvato il Diavolo in dieci nel finale di partita contro il Napoli.
