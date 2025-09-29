Pianeta Milan
Milan, Estupinan: 'Serata agrodolce per me'. E Maignan sui social gli chiede i soldi!
Pervis Estupinan, terzino rossonero espulso al 57' di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026, ha affidato ai suoi canali social ufficiali il suo commento sul successo per 2-1 a 'San Siro' contro i partenopei. Il suo post
Ieri sera, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 2-1 il Napoli di Antonio Conte nel big match della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 grazie alle reti di Alexis Saelemaekers (3') e Christian Pulisic (31') nel primo tempo.

Milan-Napoli 2-1, il commento social di Estupinan

Nella ripresa, però, sarebbe potuto cambiare tutto visto che Pervis Estupinan ha commesso un fallo su Giovanni Di Lorenzo a tu per tu con Mike Maignan: una chiara occasione da gol che, dopo 'on field review' al V.A.R., non solo ha concesso a Kevin De Bruyne di segnare (60') il gol che aveva accorciato le distanze, ma anche provocato l'espulsione di Estupinan. Inizialmente soltanto ammonito dall'arbitro del match, il signor Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova.

Al termine del match Estupinan ha affidato ai suoi canali social ufficiali il suo commento di Milan-Napoli 2-1. "Una serata agrodolce per me, ma orgoglioso della squadra per l’impegno e il sacrificio nel vincere in 10 contro un avversario difficile. Grazie ai nostri (tifosi, n.d.r.) rossoneri per il supporto e la forza nei momenti difficili. Questa vittoria è anche loro. Forza Milan", le parole dell'ex laterale del Brighton. Il quale, ora, sarà squalificato e salterà, pertanto, Juventus-Milan di domenica prossima.

Lo spirito di squadra, però, nel Milan è alto e lo si capisce dagli incitamenti dei compagni sotto il post pubblicato da Estupinan su 'Instagram'. C'è Santiago Giménez, per esempio, che lo carica con un 'andiamo fratello' e Mike Maignan che, da buon capitano, dove avergli detto bravo (chissà, forse per le scuse rivolte a tutti per l'espulsione) lo ha bonariamente minacciato: "Ora soldi, soldi!". Sicuramente, il buon Estupinan dovrà quanto meno pagare una cena a 'Magic Mike' per le sue parate che hanno salvato il Diavolo in dieci nel finale di partita contro il Napoli.

