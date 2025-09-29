Al termine del match Estupinan ha affidato ai suoi canali social ufficiali il suo commento di Milan-Napoli 2-1. "Una serata agrodolce per me, ma orgoglioso della squadra per l’impegno e il sacrificio nel vincere in 10 contro un avversario difficile. Grazie ai nostri (tifosi, n.d.r.) rossoneri per il supporto e la forza nei momenti difficili. Questa vittoria è anche loro. Forza Milan", le parole dell'ex laterale del Brighton. Il quale, ora, sarà squalificato e salterà, pertanto, Juventus-Milan di domenica prossima.