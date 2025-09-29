Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Il Milan ricorda Berlusconi: oggi il presidente avrebbe compiuto 89 anni

COMPLEANNI MILAN

Il Milan ricorda Berlusconi: oggi il presidente avrebbe compiuto 89 anni

Il Milan ricorda Berlusconi: oggi il presidente avrebbe compiuto 89 anni
Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 89 anni. Il Milan, di cui è stato storico presidente, lo ha ricordato tramite un post sui social
Redazione PM

Se il Milan è un club glorioso e conosciuto in tutto il mondo tanto lo si deve a Silvio Berlusconi. Nel 1986 il club rossonero stava rischiando il fallimento e veniva da anni difficili anche a livello sportivo. Proprio in quell'anno, Berlusconi decise di acquistarlo, appianandone i bilanci e ponendosi in testa un progetto parecchio ambizioso: portarlo sul tetto d'Europa. Gli stessi giocatori rossoneri erano increduli, sembrava a tutti un'impresa impossibile. Così, invece, non è stato, come è ben noto. Sotto la sua presidenza il Milan è effettivamente diventato tra i club più importanti d'Europa e del mondo. Per un certo periodo, è stato addirittura il club più titolato al mondo. Da ormai una decina di anni, però, questa qualifica gli è stata strappata dal Real Madrid, capace di mettersi in bacheca ben 15 Champions League. I rossoneri sono fermi a 7, numero che li rende la seconda squadra con più Champions. Questo è per offrire un'immagine della grandezza del Milan.

Berlusconi è stato presidente fino al 2017, quando ha ceduto il club alla cordata cinese guidata da Yongong Li. Dal 2018, invece, ha acquistato il Monza e ne è stato presidente. Ci ha lasciato il 12 giugno 2023. Oggi avrebbe compiuto 89 anni. Il Milan ha voluto ricordarlo tramite un post sui social.

LEGGI ANCHE

Milan, il ricordo di Berlusconi

LEGGI ANCHE: Allegri, questo è il tuo Milan: da undici giocatori a squadra vera. Una foto 'simbolo'. Piano a ...>>>

Un video che riassume la sua lunghissima presidenza in rossonero è accompagnato dalla seguente didascalia: "In un ricordo sempre amorevole del Presidente: Silvio Berlusconi".

Leggi anche
Gli auguri del Milan a Shevchenko: “Che leggenda!”
Camarda, Ibrahimovic sui social: “Ora tutti sanno il tuo nome, non solo io”

© RIPRODUZIONE RISERVATA