Il Milan ricorda Berlusconi: oggi il presidente avrebbe compiuto 89 anni

Se il Milan è un club glorioso e conosciuto in tutto il mondo tanto lo si deve a Silvio Berlusconi. Nel 1986 il club rossonero stava rischiando il fallimento e veniva da anni difficili anche a livello sportivo. Proprio in quell'anno, Berlusconi decise di acquistarlo, appianandone i bilanci e ponendosi in testa un progetto parecchio ambizioso: portarlo sul tetto d'Europa. Gli stessi giocatori rossoneri erano increduli, sembrava a tutti un'impresa impossibile. Così, invece, non è stato, come è ben noto. Sotto la sua presidenza il Milan è effettivamente diventato tra i club più importanti d'Europa e del mondo. Per un certo periodo, è stato addirittura il club più titolato al mondo. Da ormai una decina di anni, però, questa qualifica gli è stata strappata dal Real Madrid, capace di mettersi in bacheca ben 15 Champions League. I rossoneri sono fermi a 7, numero che li rende la seconda squadra con più Champions. Questo è per offrire un'immagine della grandezza del Milan.