Si può essere contentissimi dopo una vittoria in cui non si è scesi in campo per neanche un minuto? Evidentemente sì. Lo testimonia Samuele Ricci. Il centrocampista del Milan, alla fine della vittoria contro il Napoli, ha postato tramite i propri profili social una foto dei festeggiamenti dopo il triplice fischio dell'arbitro. La foto pubblicata lo ritrae al settimo cielo.
Milan-Napoli, la gioia di Ricci per la vittoria
La didascalia del post recita: "Partite che valgono più di mille parole!". L'ex Torino ha postato su Instagram una foto che lo ritrae mentre abbraccia i suoi compagni al termine della partita. Dal suo volto traspare una gioia incontenibile. Ed è bellissimo vedere un giocatore così felice nonostante non sia entrato in campo per nemmeno un minuto. Ciò indica lo straordinario spirito di gruppo che Allegri ha edificato dal suo ritorno sulla panchina del Milan. Con un gruppo così si può andare lontano.
