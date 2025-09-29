La didascalia del post recita: "Partite che valgono più di mille parole!". L'ex Torino ha postato su Instagram una foto che lo ritrae mentre abbraccia i suoi compagni al termine della partita. Dal suo volto traspare una gioia incontenibile. Ed è bellissimo vedere un giocatore così felice nonostante non sia entrato in campo per nemmeno un minuto. Ciò indica lo straordinario spirito di gruppo che Allegri ha edificato dal suo ritorno sulla panchina del Milan. Con un gruppo così si può andare lontano.