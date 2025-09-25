Pianeta Milan
Milan-Napoli, arbitro Chiffi: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR ci sarà …

Daniele Chiffi, classe 1984, della Sezione A.I.A. di Padova, dirigerà domenica 28 settembre Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Sarà Daniele Chiffi, classe 1984, della sezione A.I.A. di Padova, a dirigere Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 28 settembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

L'arbitro Chiffi sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e gli azzurri di Antonio Conte, invece, sarà Livio Marinelli. Infine, al V.A.R., per Milan-Napoli, designato Valerio Marini, che sarà assistito nel suo compito da Daniele Doveri.

Finora Chiffi ha incontrato il Milan per 13 volte nella sua carriera: il suo 'score' è di 9 vittorie rossonere, 3 pareggi e una sola sconfitta. L'ultimo incrocio, il 2 febbraio 2025, a 'San Siro', in occasione del derby Milan-Inter 1-1 di campionato. Anche contro il Napoli sono 13 precedenti: il suo bilancio con i partenopei è di 11 vittorie azzurre e 2 pareggi. L'ultima volta, il 25 gennaio 2025, al 'Maradona', per Napoli-Juventus 2-1.

