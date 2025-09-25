Finora Chiffi ha incontrato il Milan per 13 volte nella sua carriera: il suo 'score' è di 9 vittorie rossonere, 3 pareggi e una sola sconfitta. L'ultimo incrocio, il 2 febbraio 2025, a 'San Siro', in occasione del derby Milan-Inter 1-1 di campionato. Anche contro il Napoli sono 13 precedenti: il suo bilancio con i partenopei è di 11 vittorie azzurre e 2 pareggi. L'ultima volta, il 25 gennaio 2025, al 'Maradona', per Napoli-Juventus 2-1.